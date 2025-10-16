Хокейна Ліга чемпіонів: визначені пари 1/8 фіналу
Після 72 матчів регулярного сезону стартують плей-офф
33 хвилини тому
Фото: CHL
Після шести ігрових днів і 72 матчів регулярного сезону Хокейної Ліги чемпіонів 2025/26 завершився драматично, відкривши двері до плей-оф.
16 команд розподілені за позиціями в регулярці: 1-й проти 16-го, 2-й проти 15-го і т.д.
Фінал заплановано на 3 березня 2026 року.
- Ільвес Тампере (Фінляндія) vs Пінгвінз Бремергафен (Німеччина)
- КалПа Куопіо (Фінляндія) vs Лайонс Цюрих (Швейцарія)
- Фрелунда Гетеборг (Швеція) vs Гренобль (Франція)
- Спарта Прага (Чехія) vs Цуг (Швейцарія)
- Лукко Раума (Фінляндія) vs Сторхамар Хамар (Норвегія)
- Інгольштадт (Німеччина) vs Ред Булл Зальцбург (Австрія)
- Берн (Швейцарія) vs Брюнес (Швеція)
- Комета Брно (Чехія) vs Лулео (Швеція)
