Коламбус в серії булітів здолав Піттсбург, Едмонтон розгромив Ванкувер, перемога Монреаля
Вегас розгромив Нешвілл, Кароліна перемогла Нью-Джерсі
8 хвилин тому
НХЛ. Регулярний сезон
Баффало Сейбрз — Міннесота Вайлд — 4:5 (ОТ)
Філадельфія Флаєрз — Нью-Йорк Рейнджерс — 3:6
Калгарі Флеймз — Нью-Йорк Айлендерс — 4:2
Юта Маммот — Сіетл Кракен — 6:3
Вінніпег Джетс — Торонто Мейпл Ліфс — 3:4 (ОТ)
Піттсбург Пінгвінз — Коламбус Блю Джекетс — 3:4 (Б)
Оттава Сенаторз — Монреаль Канадієнс — 5:6 (ОТ)
Вашингтон Кепіталз — Флорида Пантерз — 2:5
Нью-Джерсі Девілз — Кароліна Гаррікейнз — 1:4
Чикаго Блекгокс — Бостон Брюїнз — 2:5
Анагайм Дакс — Лос-Анджелес Кінгз — 2:1 (ОТ)
Вегас Голден Найтс — Нешвілл Предаторз — 7:2
Ванкувер Кенакс — Едмонтон Ойлерз — 0:6