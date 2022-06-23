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«Колорадо» обіграв «Тампу» і тепер на відстані однієї перемоги від чемпіонства

У четвертому матчі серії «Евеланш» дотиснув суперника в овертаймі
Хокей НХЛ
08:15
«Колорадо» обіграв «Тампу» і тепер на відстані однієї перемоги від чемпіонства

НХЛ. Плей-офф. Фінал

«Тампа-Бей» – «Колорадо» 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1 ) Рахунок в серії: 1-3

Шайби:

1:0 Чіреллі (Чернак), 0: 36

1:1 Маккіннон (біл., Рантанен, Макар), 25:17

2:1 Хедман (Рутта), 30:42

2:2 Кольяно (Штурм, Хелм), 42:53

2:3 Кадрі (Лехконен, Кемпер), 72:02

Воротарі: Василевський – Кемпер.


Карен Агабекян
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Колорадо Евеланш Тампа-Бей Лайтнінг

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