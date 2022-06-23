Рано списувати чинних чемпіонів. «Тампа» обіграла «Колорадо» в першому домашньому матчі фіналу
«Колорадо» обіграв «Тампу» і тепер на відстані однієї перемоги від чемпіонства
У четвертому матчі серії «Евеланш» дотиснув суперника в овертаймі
НХЛ. Плей-офф. Фінал
«Тампа-Бей» – «Колорадо» 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1 ) Рахунок в серії: 1-3
Шайби:
1:0 Чіреллі (Чернак), 0: 36
1:1 Маккіннон (біл., Рантанен, Макар), 25:17
2:1 Хедман (Рутта), 30:42
2:2 Кольяно (Штурм, Хелм), 42:53
2:3 Кадрі (Лехконен, Кемпер), 72:02
Воротарі: Василевський – Кемпер.
Коментарі 0