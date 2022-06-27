«Колорадо» оформив камбек у шостому матчі і вперше з 2001 року виграв Кубок Стенлі

«Тампа» не змогла стати чемпіоном НХЛ третій сезон поспіль

«Колорадо Евеланш» виграв Кубок Стенлі після вольової перемоги 2:1 над «Тампою-Бей Лайтнінг» у виїздному шостому матчі фінальної серії.

Команда з Денвера пропустила першою, однак в другому періоді перевернула хід матчу – відігралася і вийшла вперед.

Таким чином, «Колорадо» вперше з 2001 року і втретє загалом в історії став чемпіоном НХЛ. В свою чергу, «Тампа» втратила можливість стати другою командою після «Нью-Йорк Айлендерс», котрій вдалося б виграти Кубок Стенлі тричі поспіль (1980-1983 чотири поспіль у «Айлендерс»).

НХЛ. ФІнал

«Тампа-Бей» – «Колорадо» 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Рахунок в серії 2:4

1:0 Стемкос (Палат), 03:48

1:1 Маккіннон (Ландескуг, Байрем), 21:54

1:2 Лехконен (Менсон, Маккіннон), 32:28

Воротарі: Василевський 28/30 – Кюмпер 22/23.