Колорадо переміг Сан-Хосе, Вегас виграв у Ванкувера, перемога Монреаля
Бостон в серії булітів поступився Флориді, Едмонтон програв Калгарі
13 хвилин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Вінніпег Джетс – Монреаль Канадієнс — 1:5;
Коламбус Блю Джекетс – Чикаго Блекгокс — 4:0;
Флорида Пантерс – Бостон Брюїнз — 5:4 Б;
Нешвілл Предаторз – Міннесота Вайлд — 5:6 ОТ;
Колорадо Евеланш – Сан-Хосе Шаркс — 4:2;
Юта Маммот – Детройт Ред Вінгз — 4:1;
Даллас Старз – Сент-Луїс Блюз — 5:4;
Лос-Анджелес Кінгз – Сіетл Кракен — 2:4;
Вегас Голден Найтс – Ванкувер Кенакс — 5:2;
Калгарі Флеймз – Едмонтон Ойлерз — 4:3.