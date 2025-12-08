Колорадо перемогло Філадельфію, Кароліна програла Сан-Хосе, Піттсбург програв Далласу
Вегас в овертаймі обіграв Рейнджерс, Монреаль поступився Сент-Луїсу
близько 3 годин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Філадельфія Флаєрз – Колорадо Евеланш — 2:3
Кароліна Харрікейнз – Сан-Хосе Шаркс — 1:4
Флорида Пантерз – Нью-Йорк Айлендерс — 4:1
Даллас Старз – Піттсбург Пінгвінз — 3:2 Б
Вашингтон Кепіталз – Коламбус Блю Джекетс — 2:0
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Голден Найтс — 2:3 ОТ
Монреаль Канадіенс – Сент-Луїс Блюз — 3:4
Анахайм Дакс – Чикаго Блекхоукс — 7:1