Колорадо перемогло Ванкувер, Вегас здолав Чикаго, Едмонтон програв Міннесоті
Тампа поступилася Айлендерс, Детройт виграв у Бостона
близько 1 години тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Нью-Йорк Рейнджерс – Даллас Старз — 3:2 ОТ
Монреаль Канадієнс – Оттава Сенаторз — 2:5
Детройт Ред-Вінгз – Бостон Брюїнз — 5:4
Нью-Йорк Айлендерс – Тампа-Бей Лайтнінг — 2:1
Флорида Пантерз – Торонто Мейпл Ліфс — 1:4
Нешвілл Предаторз – Калгарі Флеймз — 5:1
Колорадо Евеланш – Ванкувер Канакс — 3:1
Едмонтон Ойлерз – Міннесота Вайлд — 0:1
Вегас Голден Найтс – Чикаго Блекхокс — 4:3 Б
Лос-Анджелес Кінгз – Вашингтон Кепіталз — 1:3