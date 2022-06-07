«Колорадо» «всуху» переміг та збільшив перевагу в серії Фіналу Західу з «Едмонтоном»
«Колорадо» в четвертому матчі серії дотиснуло «Едмонтон» і вийшло в фінал Кубка Стенлі
Господарю не допомогла хороша гра Драйзайтля і Макдевіда
Фото: Колорадо
НХЛ. Плей-офф. Півфінал
«Едмонтон» – «Колорадо» 5:6 ОТ (0:1, 3:0, 2:4, 0:1) Рахунок в серії: 0-4
Шайби:
0:1 Макар (бол., Лехконен), 3:46
1:1 Хаймен (Драйзайтль, Нерс), 27:39
2:1 Нюджент-Хопкінс, 36:57
3: 1 Макдевід (бол., Драйзайтль, Беррі), 38:54
3:2 Тейвз (Ландескуг, Макар), 40:31
4:2 Хаймен (Драйзайтль, Макдевід), 43:55
4:3 Ландескуг, 48:58
4:4 Маккіннон (Лехконен, Макар), 53:30
4:5 Рантанен (бол., Макар, Ландескуг), 54:47
5:5 Кассіан (Драйзайтль, Макдевід), 56:38
5:6 Лехконен (Макар, Хелм), 61:19Воротарі: Сміт – Францоуз.
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