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«Колорадо» в четвертому матчі серії дотиснуло «Едмонтон» і вийшло в фінал Кубка Стенлі

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Хокей НХЛ
07:36
«Колорадо» в четвертому матчі серії дотиснуло «Едмонтон» і вийшло в фінал Кубка Стенлі
Фото: Колорадо

НХЛ. Плей-офф. Півфінал

«Едмонтон» – «Колорадо» 5:6 ОТ (0:1, 3:0, 2:4, 0:1) Рахунок в серії: 0-4

Шайби:

0:1 Макар (бол., Лехконен), 3:46

1:1 Хаймен (Драйзайтль, Нерс), 27:39

2:1 Нюджент-Хопкінс, 36:57

3: 1 Макдевід (бол., Драйзайтль, Беррі), 38:54

3:2 Тейвз (Ландескуг, Макар), 40:31

4:2 Хаймен (Драйзайтль, Макдевід), 43:55

4:3 Ландескуг, 48:58

4:4 Маккіннон (Лехконен, Макар), 53:30

4:5 Рантанен (бол., Макар, Ландескуг), 54:47

5:5 Кассіан (Драйзайтль, Макдевід), 56:38

5:6 Лехконен (Макар, Хелм), 61:19

Воротарі: Сміт – Францоуз.
Карен Агабекян
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Колорадо Евеланш Едмонтон Ойлерс

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