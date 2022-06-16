«Тампа» вийшла у фінал Кубка Стенлі, де зіграє з «Колорадо»
«Колорадо» в овертаймі виграло перший матч в серії з «Тампою»
Протистояння цих команд визначить переможця Кубка Стенлі
Фото: AP
НХЛ. Плей-офф. Фінал
«Колорадо» – «Тампа-Бей» 4:3 ОТ (3:1, 0:2, 0:0, 1:0) Рахунок в серії: 1-0
Шайби:
1:0 Ландескуг (Рантанен, Байрам), 7:47
2:0 Нічушкін (Маккіннон), 9:23
2:1 Пол (Хедман, Пойнт), 12:26
3:1 Лехконен (бол., Рантанен, Ландескуг), 17:31
3:2 палат (Кучер, Макдона), 32:51
3:3 Сергачов (Хагель, Чіреллі), 33:39
4:3 Бураковскі (Нічушкін, Комфер), 61:23
Воротарі: Кемпер – Василевський.
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