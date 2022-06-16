Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:00
Телемагазин
11:25
Легка атлетика. Меморіал Дем'янюка. Львів. Чоловіки

«Колорадо» в овертаймі виграло перший матч в серії з «Тампою»

Протистояння цих команд визначить переможця Кубка Стенлі
Хокей НХЛ
08:26
«Колорадо» в овертаймі виграло перший матч в серії з «Тампою»
Фото: AP

НХЛ. Плей-офф. Фінал

«Колорадо» – «Тампа-Бей» 4:3 ОТ (3:1, 0:2, 0:0, 1:0) Рахунок в серії: 1-0

Шайби:

1:0 Ландескуг (Рантанен, Байрам), 7:47

2:0 Нічушкін (Маккіннон), 9:23

2:1 Пол (Хедман, Пойнт), 12:26

3:1 Лехконен (бол., Рантанен, Ландескуг), 17:31

3:2 палат (Кучер, Макдона), 32:51

3:3 Сергачов (Хагель, Чіреллі), 33:39

4:3 Бураковскі (Нічушкін, Комфер), 61:23

Воротарі: Кемпер – Василевський.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Колорадо Евеланш Тампа-Бей Лайтнінг

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Тампа» виграла третій матч підряд і близька до фіналу Кубка Стенлі
«Тампа» виграла третій матч підряд і близька до фіналу Кубка Стенлі
Хокей НХЛ
10 червня 07:30
«Тампа» влаштувала розгром «Рейнджерс» і зрівняла рахунок у фінальній серії Сходу
«Тампа» влаштувала розгром «Рейнджерс» і зрівняла рахунок у фінальній серії Сходу
Хокей НХЛ
08 червня 07:21
«Колорадо» в четвертому матчі серії дотиснуло «Едмонтон» і вийшло в фінал Кубка Стенлі
«Колорадо» в четвертому матчі серії дотиснуло «Едмонтон» і вийшло в фінал Кубка Стенлі
Хокей НХЛ
07 червня 07:36
«Тампа» з камбеком виграла перший матч Фіналу Сходу у «Рейнджерс»
«Тампа» з камбеком виграла перший матч Фіналу Сходу у «Рейнджерс»
Хокей НХЛ
06 червня 08:27
«Рейнджерс» вирвали перемогу у «Тампи» і подвоїли перевагу у фінальній серії Сходу
«Рейнджерс» вирвали перемогу у «Тампи» і подвоїли перевагу у фінальній серії Сходу
Хокей НХЛ
04 червня 08:42
«Колорадо» «всуху» переміг та збільшив перевагу в серії Фіналу Західу з «Едмонтоном»
«Колорадо» «всуху» переміг та збільшив перевагу в серії Фіналу Західу з «Едмонтоном»
Хокей НХЛ
03 червня 07:59

Новини: Хокей

«Колорадо» в овертаймі виграло перший матч в серії з «Тампою»
«Колорадо» в овертаймі виграло перший матч в серії з «Тампою»
НХЛ
08:26
Російський хокеїст «Сокола»: «Жодна адекватна людина не стане підтримувати війну»
Російський хокеїст «Сокола»: «Жодна адекватна людина не стане підтримувати війну»
Суперліга
14 червня 19:00
«Тампа» вийшла у фінал Кубка Стенлі, де зіграє з «Колорадо»
«Тампа» вийшла у фінал Кубка Стенлі, де зіграє з «Колорадо»
НХЛ
12 червня 07:30
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей в Європі
10 червня 18:16
Перехід капітана «Донбаса» Захарова в угорський клуб зірвався в останній момент
Інсайд Перехід капітана «Донбаса» Захарова в угорський клуб зірвався в останній момент
Суперліга
10 червня 14:37
«Тампа» виграла третій матч підряд і близька до фіналу Кубка Стенлі
«Тампа» виграла третій матч підряд і близька до фіналу Кубка Стенлі
НХЛ
10 червня 07:30
Литовський агент раніше грав в Україні. Розповів про те, як в період війни шукає клуби нашим хокеїстам
Ексклюзив
Литовський агент раніше грав в Україні. Розповів про те, як в період війни шукає клуби нашим хокеїстам
Хокей в Європі
09 червня 12:46
«Тампа» влаштувала розгром «Рейнджерс» і зрівняла рахунок у фінальній серії Сходу
«Тампа» влаштувала розгром «Рейнджерс» і зрівняла рахунок у фінальній серії Сходу
НХЛ
08 червня 07:21
«Колорадо» в четвертому матчі серії дотиснуло «Едмонтон» і вийшло в фінал Кубка Стенлі
«Колорадо» в четвертому матчі серії дотиснуло «Едмонтон» і вийшло в фінал Кубка Стенлі
НХЛ
07 червня 07:36
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини