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«Колорадо» «всуху» переміг та збільшив перевагу в серії Фіналу Західу з «Едмонтоном»

«Евеленш» ще не програли жодного матчу в протистоянні з «Ойлерс»
Хокей НХЛ
07:59
«Колорадо» «всуху» переміг та збільшив перевагу в серії Фіналу Західу з «Едмонтоном»
Фото: Getty Images

НХЛ. Плей-офф. Фінал Західної конференції

«Колорадо» – «Едмонтон» 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Рахунок у серії – 2:0

Шайби:

1:0 Лехконен (Рантанен, Кадрі) 24

2:0 Менсон (Лехконен, Кадрі) 25

3:0 Рантанен (Ландескуг, Кадрі) 27

4:0 Маккіннон (Макар) 56

Воротарі: Францоуз – Майк Сміт.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Едмонтон Ойлерс Колорадо Евеланш

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