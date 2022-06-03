14 шайб на двох. «Едмонтон» не зміг відігратися в першому матчі фінальної серії Заходу проти «Колорадо»
«Колорадо» «всуху» переміг та збільшив перевагу в серії Фіналу Західу з «Едмонтоном»
«Евеленш» ще не програли жодного матчу в протистоянні з «Ойлерс»
Фото: Getty Images
НХЛ. Плей-офф. Фінал Західної конференції
«Колорадо» – «Едмонтон» 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Рахунок у серії – 2:0
Шайби:
1:0 Лехконен (Рантанен, Кадрі) 24
2:0 Менсон (Лехконен, Кадрі) 25
3:0 Рантанен (Ландескуг, Кадрі) 27
4:0 Маккіннон (Макар) 56
Воротарі: Францоуз – Майк Сміт.
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