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Хокей. Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Векше - Таппара

«Колорадо» забив сім безмовних шайб «Тампо»

«Евеланш» розгромили «Лайтнінг» у другому матчі фіналу Кубка Стенлі
Хокей НХЛ
09:05
«Колорадо» забив сім безмовних шайб «Тампо»

НХЛ. Кубок Стенлі. Фінал

«Колорадо» - «Тампа-Бей» - 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) Рахунок в серії - 2:0

1:0 Нічушкін (Ньюхук, Бураковскі) 3

2:0 Менсон (Ньюхук, Кольяно) 8

3:0 Бураковскі (Тейвс, Рантанен) 14

4:0 Нічушкін (Рантанен) 25

5:0 Хелм (О'Коннор) 37

6:0 Макар (Кольяно) 43

7:0 Макар (Маккіннон, Рантанен) 50

Воротарі: Кюмпер 16/16 - Ан. Василевський 23/30.

Рене Тер Велде
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Теги

Тампа-Бей Лайтнінг Колорадо Евеланш

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