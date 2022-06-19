«Колорадо» забив сім безмовних шайб «Тампо»

«Колорадо» в овертаймі виграло перший матч в серії з «Тампою»
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НХЛ. Кубок Стенлі. Фінал
«Колорадо» - «Тампа-Бей» - 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) Рахунок в серії - 2:0
1:0 Нічушкін (Ньюхук, Бураковскі) 3
2:0 Менсон (Ньюхук, Кольяно) 8
3:0 Бураковскі (Тейвс, Рантанен) 14
4:0 Нічушкін (Рантанен) 25
5:0 Хелм (О'Коннор) 37
6:0 Макар (Кольяно) 43
7:0 Макар (Маккіннон, Рантанен) 50
Воротарі: Кюмпер 16/16 - Ан. Василевський 23/30.