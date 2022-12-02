Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
21:50
Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

«Колорадо» закинув 6 шайб у ворота «Баффало», «Даллас» всуху знищив «Анахайм»

«Монреаль» мінімально обіграв «Калгарі»
Хокей НХЛ
02 грудня 09:04
«Колорадо» закинув 6 шайб у ворота «Баффало», «Даллас» всуху знищив «Анахайм»
«Баффало» – «Колорадо» / Фото - nbc11news.com
НХЛ. Регулярний чемпіонат

«Піттсбург» – «Вегас» 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

«Філадельфія» – «Тампа-Бей» 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

«Нью-Джерсі» – «Нешвілл» 3:4 (0:2, 3:0, 0:1, 0:1)

«Баффало» – «Колорадо» 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)




«Сент-Луїс» – «Кароліна» 4:6 (1:0, 2:3, 1:3)

«Міннесота» – «Едмонтон» 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

«Даллас» – «Анахайм» 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)




«Калгарі» – «Монреаль» 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)



«Ванкувер» – «Флорида» 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

«Сіетл» – «Вашингтон» 3:2 (0:2, 1:0, 1:0)

«Лос-Анджелес» – «Арізона» 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Регулярний чемпіонат (НХЛ) Результати (НХЛ)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Нешвілл» розгромив «Айлендерс», «Рейнджерс» мінімально програли «Оттаві»
«Нешвілл» розгромив «Айлендерс», «Рейнджерс» мінімально програли «Оттаві»
Хокей НХЛ
07:41
«Едмонтон» обіграв «Чикаго», «Оттава» поступилася «Рейнджерс»
«Едмонтон» обіграв «Чикаго», «Оттава» поступилася «Рейнджерс»
Хокей НХЛ
01 грудня 09:45
«Бостон» обіграв «Тампу», «Піттсбург» поступився «Кароліні»
«Бостон» обіграв «Тампу», «Піттсбург» поступився «Кароліні»
Хокей НХЛ
30 листопада 08:34
«Тампа» і «Баффало» на двох закинули 11 шайб, «Рейнджерс» не змогли виграти у «Нью-Джерсі»
«Тампа» і «Баффало» на двох закинули 11 шайб, «Рейнджерс» не змогли виграти у «Нью-Джерсі»
Хокей НХЛ
29 листопада 08:23
«Вінніпег» розгромив «Чикаго», «Сіетл» відігрався з 2:4 у матчі з «Анахаймом»
«Вінніпег» розгромив «Чикаго», «Сіетл» відігрався з 2:4 у матчі з «Анахаймом»
Хокей НХЛ
28 листопада 09:20
«Едмонтон» виграв у «Рейнджерс», програючи перед 3-м періодом 0:3, «Торонто» переміг «Піттсбург»
«Едмонтон» виграв у «Рейнджерс», програючи перед 3-м періодом 0:3, «Торонто» переміг «Піттсбург»
Хокей НХЛ
27 листопада 08:57

Новини: Хокей

«Нешвілл» розгромив «Айлендерс», «Рейнджерс» мінімально програли «Оттаві»
«Нешвілл» розгромив «Айлендерс», «Рейнджерс» мінімально програли «Оттаві»
НХЛ
07:41
«Колорадо» закинув 6 шайб у ворота «Баффало», «Даллас» всуху знищив «Анахайм»
«Колорадо» закинув 6 шайб у ворота «Баффало», «Даллас» всуху знищив «Анахайм»
НХЛ
02 грудня 09:04
Захисник «Піттсбурга» переніс вже не перший інсульт за кар'єру
Захисник «Піттсбурга» переніс вже не перший інсульт за кар'єру
НХЛ
01 грудня 13:35
«Едмонтон» обіграв «Чикаго», «Оттава» поступилася «Рейнджерс»
«Едмонтон» обіграв «Чикаго», «Оттава» поступилася «Рейнджерс»
НХЛ
01 грудня 09:45
«Бостон» обіграв «Тампу», «Піттсбург» поступився «Кароліні»
«Бостон» обіграв «Тампу», «Піттсбург» поступився «Кароліні»
НХЛ
30 листопада 08:34
Нелюдська жорстокість! Хоккеїст ковзаном побив суперника
Нелюдська жорстокість! Хоккеїст ковзаном побив суперника
Хокей в світі
29 листопада 16:46
«Тампа» і «Баффало» на двох закинули 11 шайб, «Рейнджерс» не змогли виграти у «Нью-Джерсі»
«Тампа» і «Баффало» на двох закинули 11 шайб, «Рейнджерс» не змогли виграти у «Нью-Джерсі»
НХЛ
29 листопада 08:23
«Вінніпег» розгромив «Чикаго», «Сіетл» відігрався з 2:4 у матчі з «Анахаймом»
«Вінніпег» розгромив «Чикаго», «Сіетл» відігрався з 2:4 у матчі з «Анахаймом»
НХЛ
28 листопада 09:20
«Едмонтон» виграв у «Рейнджерс», програючи перед 3-м періодом 0:3, «Торонто» переміг «Піттсбург»
«Едмонтон» виграв у «Рейнджерс», програючи перед 3-м періодом 0:3, «Торонто» переміг «Піттсбург»
НХЛ
27 листопада 08:57
Всі новини

Популярні новини

Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Футбол Збірна України
29 листопада 02:21
23
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
Бокс Професійний бокс
27 листопада 15:27
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:28
4
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Бокс Професійний бокс
28 листопада 23:39
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:07
1
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Бокс Професійний бокс
26 листопада 15:33
Всі новини