НХЛ не зможе провести Кубок світу в лютому 2024 року
«Колорадо» закинув 6 шайб у ворота «Баффало», «Даллас» всуху знищив «Анахайм»
«Монреаль» мінімально обіграв «Калгарі»
«Баффало» – «Колорадо» / Фото - nbc11news.comНХЛ. Регулярний чемпіонат
«Піттсбург» – «Вегас» 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
«Філадельфія» – «Тампа-Бей» 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
«Нью-Джерсі» – «Нешвілл» 3:4 (0:2, 3:0, 0:1, 0:1)
«Баффало» – «Колорадо» 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)
«Сент-Луїс» – «Кароліна» 4:6 (1:0, 2:3, 1:3)
«Міннесота» – «Едмонтон» 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)
«Даллас» – «Анахайм» 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
«Калгарі» – «Монреаль» 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
«Ванкувер» – «Флорида» 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
«Сіетл» – «Вашингтон» 3:2 (0:2, 1:0, 1:0)
«Лос-Анджелес» – «Арізона» 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)