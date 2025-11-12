Колорадо здолав Анахайм, Бостон переміг Торонто, Даллас в овертаймі дотиснув Оттаву
Монреаль поступився Кінгз, Калгарі програло Сент-Луїсу
39 хвилин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Монреаль Канадієнс – Лос-Анджелес Кінгз — 1:5
Кароліна Харрікейнз – Вашингтон Кепіталз — 1:4
Оттава Сенаторз – Даллас Старз — 2:3 ОТ
Бостон Брюїнз – Торонто Мейпл Ліфс — 5:3
Сент-Луїс Блюз – Калгарі Флеймз — 3:2
Миннесота Уайлд – Сан-Хосе Шаркс — 1:2 ОТ
Колорадо Евеланш – Анахайм Дакс — 4:1
Ванкувер Кенакс – Вінніпег Джетс — 3:5
Сіетл Кракен – Коламбус Блю Джекетс — 1:2 Б