Київ Кепіталз поступився Ризі в результативному матчі Балтійської ліги
Український клуб пропустив шість шайб і втратив очки в регулярному чемпіонаті
1 день тому
Київ Кепіталз зазнав поразки в матчі регулярного чемпіонату Балтійської ліги проти Риги — 5:6.
Перший період завершився з мінімальною перевагою латвійської команди — 2:1. У другій двадцятихвилинці суперники обмінялися шайбами. Найбільш результативним став третій період, у якому команди закинули шість разів. Київ Кепіталз кілька разів відігрувалися, однак вирішальну шайбу господарі закинули наприкінці зустрічі.
Після цього матчу український клуб посідає третє місце в турнірній таблиці Балтійської ліги.
Балтійська ліга. Регулярний чемпіонат
Рига — Київ Кепіталз – 6:5 (2:1, 1:1, 3:3)
Шайби:
1:0 – Поліс, 4:11
1:1 – Баярунс, 7:14
2:1 – Даніловс, 14:37
2:2 – Ян, 23:35
3:2 – Спігуліс, 26:27
3:3 – Коллі, 41:44
4:3 – Ротс, 50:29
4:4 – Ціпрусс, 52:52
5:4 – Обукс, 56:22
6:4 – Поліс, 58:42
6:2 – Кривоножкін, 59:18
