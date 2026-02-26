Олег Гончар

Київ Кепіталз зазнав поразки в матчі регулярного чемпіонату Балтійської ліги проти Риги — 5:6.

Перший період завершився з мінімальною перевагою латвійської команди — 2:1. У другій двадцятихвилинці суперники обмінялися шайбами. Найбільш результативним став третій період, у якому команди закинули шість разів. Київ Кепіталз кілька разів відігрувалися, однак вирішальну шайбу господарі закинули наприкінці зустрічі.

Після цього матчу український клуб посідає третє місце в турнірній таблиці Балтійської ліги.

Балтійська ліга. Регулярний чемпіонат

Рига — Київ Кепіталз – 6:5 (2:1, 1:1, 3:3)

Шайби:

1:0 – Поліс, 4:11

1:1 – Баярунс, 7:14

2:1 – Даніловс, 14:37

2:2 – Ян, 23:35

3:2 – Спігуліс, 26:27

3:3 – Коллі, 41:44

4:3 – Ротс, 50:29

4:4 – Ціпрусс, 52:52

5:4 – Обукс, 56:22

6:4 – Поліс, 58:42

6:2 – Кривоножкін, 59:18