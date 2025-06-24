Денис Сєдашов

У Дніпрі внаслідок ракетного удару 24 червня 2025 року було пошкоджено Льодову арену — сучасний багатофункціональний спортивний комплекс. Про це повідомила українська фігурістка Софія Голіченко у своєму Instagram.

Спортсменка опублікувала фото, на яких видно наслідки удару: у арені вибиті вікна, серйозно пошкоджені дах і стеля.

Спортивний комплекс у Дніпрі відкрили у 2012 році, а його зведення коштувало 43,9 мільйона гривень.

Російські війська завдали удару по Дніпру за допомогою балістичних ракет. За попередніми даними, внаслідок атаки загинуло 15 людей, ще понад 170 отримали поранення.