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Мережко перебрався в датський «Оденсе»

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Хокей Збірна України
10:48
Мережко перебрався в датський «Оденсе»

Захисник збірної України Ігор Мережко підписав річний контракт з датським «Оденсе Бульдогс».

24-річний хокеїст в юнацтві виступав за «Донбас», потім перебрався до Австрії, де грав за різні молодіжні команди.

У дорослому хокеї уродженець Харкова грав в канадському «Летбридж Харрікейнс» в WHL. Останні три сезони Мережко виступав в ВХЛ за Хумо (Ташкент, Узбекистан) і «Рубін» (тюмень, росія).

У сезоні-2021/2022 в ВХЛ Мережко набрав 25 (10+15) очок в 50-ти матчах регулярного сезону і зробив 6 асистів у 7 матчах плей-офф.

На минулому чемпіонаті світу-2022 в дивізіоні 1B Мережко зіграв 4 матчі, набрав в них 5 (1+4) очок і був визнаний кращим захисником турніру.

Джерело: ФХУ Карен Агабекян
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