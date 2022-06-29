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Молодіжний чемпіонат світу з хокею стартує в серпні

Команда Росії не візьме участі в турнірі
Хокей Молодіжний чемпіонат світу
21:40
Молодіжний чемпіонат світу з хокею стартує в серпні

Міжнародна федерація хокею (IIHF) визначилася з датами молодіжного чемпіонату світу з хокею, який був перенесений з січня на серпень.

Матчі пройдуть з 9 по 20 серпня в Канаді. Турнір стартував в грудні минулого року, але потім був зупинений з - за коронавірусних проблем. Чемпіонат світу почнеться з нуля, зіграні раніше матчі враховуватися не будуть.

Варто відзначити, що молодіжна збірна Росії не візьме участі в турнірі. Її замінить збірна Латвії.

Група A: Канада, Фінляндія, Чехія, Словаччина, Латвія.

Група B: США, Швеція, Німеччина, Швейцарія, Австрія.

У плей-офф вийдуть топ-4 команди з кожної групи. При цьому за підсумками турніру ніхто не вилітає.

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