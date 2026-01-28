Монреаль в овертаймі переміг Вегас, Бостон вирвав перемогу у Нешвілла
Міннесота по булітах здолала Чикаго, Даллас виграв у Сент-Луїса
близько 3 годин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Флорида Пантерз – Юта Маммот — 3:4;
Бостон Брюїнз – Нешвілл Предаторз — 3:2 ОТ;
Детройт Ред Вінгз – Лос-Анджелес Кінгз — 1:3;
Нью-Джерсі Девілз – Вінніпег Джетс — 3:4;
Монреаль Канадієнс – Вегас Голден Найтс — 3:2 ОТ;
Торонто Мейпл Ліфс – Баффало Сейбрз — 4:7;
Міннесота Вайлд – Чикаго Блекгокс — 4:3 Б;
Сент-Луїс Блюз – Даллас Старз — 3:4;
Ванкувер Кенакс – Сан-Хосе Шаркс — 2:5;
Сіетл Кракен – Вашингтон Кепіталз — 5:1.