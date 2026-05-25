Сергій Разумовський

Чотири чергові матчі відбулися у понеділок, 25 травня, в рамках групового етапу чемпіонату світу-2026.

У групі А збірна США впевнено перемогла Угорщину з рахунком 7:3. Попри розгромний результат, американці ще не гарантували собі вихід до чвертьфіналу — доля путівки вирішиться в останньому турі, де їм необхідно обіграти Австрію.

Німеччина також здобула перемогу, перегравши Велику Британію — 6:3. Німці мали значну перевагу та вели 6:1, однак британці наприкінці зустрічі змогли скоротити відставання.

Головною несподіванкою ігрового дня стала перемога Норвегії над Чехією у групі B. Скандинавська команда обіграла міцного суперника з рахунком 4:1 і гарантувала собі місце у чвертьфіналі турніру.

В іншому матчі групи B Словенія впевнено перемогла Італію — 5:1. Італійська збірна після цієї поразки наблизилася до пониження в дивізіон IA.

Чемпіонат світу-2026

Група А

США – Угорщина 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)

Німеччина – Велика Британія 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Група B

Чехія – Норвегія 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Словенія – Італія 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)