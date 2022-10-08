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«Нешвілл» та «Сан-Хосе» у Європі відкрили новий сезон НХЛ
«Предаторз» виграли матч у Празі
Фото: Getty Images
У Празі на O2 Arena пройшов перший матч НХЛ сезону-2022/23. У стартовому матчі нового чемпіонату «Нешвілл Предаторз» обіграли «Сан-Хосе Шаркс».
НХЛ. Регулярний чемпіонат
«Нешвілл» – «Сан-Хосе» 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Шайби:
1:0 Шервуд (Макдон, Екхольм), 2
1:1 Гертл (Канін, Майєр), 92:1 Толванен (Глесс, Сміт), 22
3:1 Нідеррайтер (Шервуд, Фаббро), 36
4:1 Дюшен (Форсберг, Гранлунд), 60
Воротарі: Сарос – Раймер.
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