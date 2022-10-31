«Щось не поділили». Вболівальники «Едмонтона» побилися між собою на матчі НХЛ
«Нью-Джерсі» розгромив «Коламбус», «Міннесота» в серії буллітів здолала «Чикаго»
«Арізона» мінімально поступилася «Рейнджерс»
«Нью-Джерсі» – «Коламбус» / Фото - NHLНХЛ. Регулярний чемпіонат
«Нью-Джерсі» – «Коламбус» 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)
«Чикаго» – «Міннесота» 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, за буллітами – 0:1)
«Вегас» – «Вінніпег» 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
«Арізона» – «Рейнджерс» 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
«Анахайм» – «Торонто» 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)
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