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«Нью-Джерсі» розгромив «Коламбус», «Міннесота» в серії буллітів здолала «Чикаго»

«Арізона» мінімально поступилася «Рейнджерс»
Хокей НХЛ
31 жовтня 07:41
«Нью-Джерсі» розгромив «Коламбус», «Міннесота» в серії буллітів здолала «Чикаго»
«Нью-Джерсі» – «Коламбус» / Фото - NHL
НХЛ. Регулярний чемпіонат

«Нью-Джерсі» – «Коламбус» 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)




«Чикаго» – «Міннесота» 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, за буллітами – 0:1)




«Вегас» – «Вінніпег» 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)




«Арізона» – «Рейнджерс» 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)




«Анахайм» – «Торонто» 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)


Володимир Кириченко
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Теги

Регулярний чемпіонат (НХЛ) Результати (НХЛ)

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