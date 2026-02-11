З 11 по 22 лютого в межах Зимових Олімпійських ігор-2026 відбудеться чоловічий хокейний турнір. Вперше з 2014 року в ньому візьмуть участь зірки НХЛ.

Медіасервіс MEGOGO покаже чоловічий хокейний турнір Олімпіади-2026 у повному обсязі. Усі поєдинки будуть доступні з українською аудіодоріжкою у спеціальному підрозділі «Олімпіада» у вкладці «Хокей». Лінійні телеканали Eurosport 1 і Eurosport 2 частково покажуть вибрані матчі турніру в залежності від перебігу трансляцій.



На матчах працюватимуть такі коментатори: Олександр Сукманський, Володимир Звєров, Вадим Плачинда, Віталій Кравченко, Олександр Черненко та Андрій Білик.

На груповому етапі турніру змагатимуться 12 національних збірних, розподілених на три групи:

Група А: Канада, Чехія, Швейцарія, Франція.

Група B: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Італія.

Група C: США, Німеччина, Латвія, Данія.

Чоловічий олімпійський турнір відкриватиме матч групи В Словаччина – Фінляндія, який розпочнеться 11 лютого о 17:25 за київським часом. Гру коментуватиме Вадим Плачинда.

О 21:55 ігровий день закриє поєдинок того ж квартету Швеція – Італія. За коментаторським мікрофоном працюватиме Володимир Звєров.

Переможці груп та найкраща команда серед тих, що посядуть другі місця, напряму вийдуть до чвертьфіналу. Інші вісім збірних розіграють путівки до 1/4 фіналу у стикових матчах. Фінальний поєдинок відбудеться 22 лютого.

Нагадаємо, у травні 2025 року українська стала 21-ю офіційною мовою трансляцій Eurosport. Аудіодоріжку створює та підтримує власна команда MEGOGO, тоді як технічну та редакційну координацію здійснюють команди Warner Bros. Discovery.

Якщо у вас за замовчуванням для каналів Eurosport на MEGOGO встановлена англійська або інша аудіодоріжка, виконайте наступні прості кроки, щоб змінити її на українську:

Під час перегляду каналу Eurosport натисніть на «коліщатко» налаштувань. У меню, що з'явилося, оберіть пункт «Аудіодоріжка». Зі списку доступних варіантів виберіть «Українська».

Розклад трансляцій групового етапу:

Середа, 11 лютого

17:25 Словаччина — Фінляндія (група B)

Коментатор: Вадим Плачинда

21:55 Швеція — Італія (група B)

Коментатор: Володимир Звєров

Четвер, 12 лютого

12:55 Швейцарія — Франція (група A)

Коментатор: Вадим Плачинда

17:25 Чехія — Канада (група A)

Коментатор: Олександр Черненко

22:10 Німеччина — Данія (група C)

Коментатор: Віталій Кравченко

23:00 Латвія — США (група C)

Коментатор: Володимир Звєров

П’ятниця, 13 лютого

12:55 Фінляндія — Швеція (група B)

Коментатор: Вадим Плачинда

13:10 Італія — Словаччина (група B)

Коментатор: Олександр Черненко

17:40 Франція — Чехія (група A)

Коментатор: Володимир Звєров

22:10 Канада — Швейцарія (група A)

Коментатор: Віталій Кравченко

Субота, 14 лютого

12:55 Німеччина — Латвія (група C)

Коментатор: Вадим Плачинда

13:10 Швеція — Словаччина (група B)

Коментатор: Олександр Черненко

17:40. Фінляндія — Італія (група B)

Коментатор: Вадим Плачинда

22:10 США — Данія (група C)

Коментатор: Віталій Кравченко

Неділя, 15 лютого

12:55 Швейцарія — Чехія (група A)

Коментатор: Олександр Черненко

17:25 Канада — Франція (група A)

Коментатор: Олександр Черненко

20:10 Данія — Латвія (група C)

Коментатор: Вадим Плачинда

22:55 США — Німеччина (група C)

Коментатор: Олександр Сукманський