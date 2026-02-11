Олімпіада-2026: усе, що потрібно знати про трансляцію чоловічого хокейного турніру на MEGOGO
близько 2 годин тому
З 11 по 22 лютого в межах Зимових Олімпійських ігор-2026 відбудеться чоловічий хокейний турнір. Вперше з 2014 року в ньому візьмуть участь зірки НХЛ.
Медіасервіс MEGOGO покаже чоловічий хокейний турнір Олімпіади-2026 у повному обсязі. Усі поєдинки будуть доступні з українською аудіодоріжкою у спеціальному підрозділі «Олімпіада» у вкладці «Хокей». Лінійні телеканали Eurosport 1 і Eurosport 2 частково покажуть вибрані матчі турніру в залежності від перебігу трансляцій.
На матчах працюватимуть такі коментатори: Олександр Сукманський, Володимир Звєров, Вадим Плачинда, Віталій Кравченко, Олександр Черненко та Андрій Білик.
На груповому етапі турніру змагатимуться 12 національних збірних, розподілених на три групи:
Група А: Канада, Чехія, Швейцарія, Франція.
Група B: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Італія.
Група C: США, Німеччина, Латвія, Данія.
Чоловічий олімпійський турнір відкриватиме матч групи В Словаччина – Фінляндія, який розпочнеться 11 лютого о 17:25 за київським часом. Гру коментуватиме Вадим Плачинда.
О 21:55 ігровий день закриє поєдинок того ж квартету Швеція – Італія. За коментаторським мікрофоном працюватиме Володимир Звєров.
Переможці груп та найкраща команда серед тих, що посядуть другі місця, напряму вийдуть до чвертьфіналу. Інші вісім збірних розіграють путівки до 1/4 фіналу у стикових матчах. Фінальний поєдинок відбудеться 22 лютого.
Нагадаємо, у травні 2025 року українська стала 21-ю офіційною мовою трансляцій Eurosport. Аудіодоріжку створює та підтримує власна команда MEGOGO, тоді як технічну та редакційну координацію здійснюють команди Warner Bros. Discovery.
Якщо у вас за замовчуванням для каналів Eurosport на MEGOGO встановлена англійська або інша аудіодоріжка, виконайте наступні прості кроки, щоб змінити її на українську:
- Під час перегляду каналу Eurosport натисніть на «коліщатко» налаштувань.
- У меню, що з'явилося, оберіть пункт «Аудіодоріжка».
- Зі списку доступних варіантів виберіть «Українська».
Розклад трансляцій групового етапу:
Середа, 11 лютого
17:25 Словаччина — Фінляндія (група B)
Коментатор: Вадим Плачинда
21:55 Швеція — Італія (група B)
Коментатор: Володимир Звєров
Четвер, 12 лютого
12:55 Швейцарія — Франція (група A)
Коментатор: Вадим Плачинда
17:25 Чехія — Канада (група A)
Коментатор: Олександр Черненко
22:10 Німеччина — Данія (група C)
Коментатор: Віталій Кравченко
23:00 Латвія — США (група C)
Коментатор: Володимир Звєров
П’ятниця, 13 лютого
12:55 Фінляндія — Швеція (група B)
Коментатор: Вадим Плачинда
13:10 Італія — Словаччина (група B)
Коментатор: Олександр Черненко
17:40 Франція — Чехія (група A)
Коментатор: Володимир Звєров
22:10 Канада — Швейцарія (група A)
Коментатор: Віталій Кравченко
Субота, 14 лютого
12:55 Німеччина — Латвія (група C)
Коментатор: Вадим Плачинда
13:10 Швеція — Словаччина (група B)
Коментатор: Олександр Черненко
17:40. Фінляндія — Італія (група B)
Коментатор: Вадим Плачинда
22:10 США — Данія (група C)
Коментатор: Віталій Кравченко
Неділя, 15 лютого
12:55 Швейцарія — Чехія (група A)
Коментатор: Олександр Черненко
17:25 Канада — Франція (група A)
Коментатор: Олександр Черненко
20:10 Данія — Латвія (група C)
Коментатор: Вадим Плачинда
22:55 США — Німеччина (група C)
Коментатор: Олександр Сукманський
