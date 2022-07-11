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Особливості та переваги ставок на хокей з шайбою Новини партнера

Види і стратегія ставок на хокей
Хокей
15:16
Особливості та переваги ставок на хокей з шайбою
Фото: unsplash.com

Ставки на хокей з шайбою, як і на інші види спорту мають свої особливості і переваги. Одне з ключових відмінностей — частота проведених матчів, завдяки яким не так важко визначити аутсайдера і фаворита. Однак не все так просто — в хокеї є маса нюансів, які можуть змінити передбачений результат в лічені хвилини. Запекла боротьба на льоду часто призводить до видалення гравців з поля. Команда виявляється в меншості і тим самим стає « легкої здобиччю » для свого суперника. 

Через високу динамічність гри, ставки на точний рахунок в хокеї не особливо популярні. Також професіонали намагаються уникати ставок на подвійний шанс ( перемога, нічия або програш обох команд ), а також на час завершення матчу. До останнього моменту матчу зберігається напруга — чи буде овертайм або матч закінчиться буллітами!

Саме ці аспекти і роблять ставки на хокей захоплюючими і цікавими. Давайте розберемо ключові фактори, які допоможуть розібратися, як зробити правильну ставку на хокей.

Види ставок на хокей

Як і у всіх інших спортивних подіях, на хокей пропонується поставити на основні результати: перемога, нічия або поразка. Як ми писали вище, цей вид ставок не особливо популярний, тому на них діє мінімальна маржа і найвищі ліміти.

Фора — найбільш популярний вид ставок. Розраховується вона традиційно: -1.5 — команда здобуде перемогу з різницею не більше двох шайб, + 1.5 — команді не програє, а різниця складе не більше 1 шайби. Мінусові фори зі зрозумілих причин розміщуються на фаворитів.

Тотал — загальне кількість шайб, які залетіли в ворота за щогл або період. Таким чином потрібно вгадати, чи зможуть суперники закинути більше зазначеної кількості чи ні. Найчастіше на один матч можуть бути виставлені кілька тоталов.

Якби ринок обмежувався основними ставками, це було б неймовірно нудно. Тому різні букмекерські контори пропонують різні результати: перша шайба, тотали на булліти і окремих гравців, видалення, забиті шайби скидання та інші цікаві результати.

 

Аналіз майбутнього матчу

Непередбачуваність на поле — це не привід не враховувати результати майбутніх зустрічей. Як і в будь-якому іншому виді спорту, обов'язково варто розглянути наступні фактори:

Форма команди: в якій формі знаходяться команди? У виграшній або програшної серії? Часто трапляється, що аутсайдери в хорошій формі, на подив глядачів, здобувають перемогу.

Результати матчів: традиційно відзначаємо, які результати команди показувала на домашньому полі і в гостях. Рідні стіни і підтримка фанатів завжди роблять позитивний вплив на команду.

Минулі сезони: матчі минулого сезону можуть давати неповну інформацію. Регулярні трансфери ускладнюють аналітику хокею по минулим ігор. Тому при аналізі вивчаємо склади команди.

Фактори ризику: звертаємо увагу на зміну тренера, можливі травми ключових гравців, заявка резерву і т.д. Такі моменти впливають часто на загальний настрій команди. 

Також сюди можна включити і мотивацію — вона працює краще нового тренера і посилення команди новим форвардом. Особливо це відбивається в фіналах, коли йде боротьба за третє місце, вихід у фінал або ж навпаки потрапляння в перший дивізіон. Мало кому хочеться заново прогризати собі шлях у вищу лігу. Як, наприклад, на Чемпіонаті світу з хокею 2022 — Казахстан, вибравшись з першого дивізіону забив п'ять шайб Італії, а Данія сенсаційно обіграла Канаду.

Стратегії ставок на хокей

Стратегії хокейних ставок можуть бути неймовірно складними і включають в себе повне вивчення турнірної таблиці, відстеження коефіцієнтів, докладної статистики та багато іншого. Але є і більш прості стратегії, якими можуть скористатися початківці бетери.

Суть проста — вибираємо певні умови. Наприклад, аутсайдер грає на домашньому полі, а для фаворита це друга зустріч за 48 годин. Чужі стіни і втому може зіграти ключову роль в матчі. Далі дивимося статистику зустрічей на своєму полі і в гостях. У андердога може бути більше 50% перемог будинку — це також важливо враховувати при ставках на тотал або точний результат. Не забуваємо про гравців першої ланки — їх відсутність часто призводить догляду в оборону і як наслідок менша кількість забитих шайб.

Чи не втрачаємо і Live-ставки. Тут також можна грати на тоталах або робити ставки на наступну шайбу. Вони можуть бути як доповненням до передматчевої лінії, так і окремою стратегією. Все залежить від грають команд і того, наскільки добре ви вивчили команди і їх попередні зустрічі.

Плюси і мінуси ставок на хокей

Серед позитивних моментів можна відзначити велику кількість матчів, які проходять в різних куточках планети. Це дозволяє збирати якісну і детальну аналітику. Ще один фактор — непередбачуваність. Навіть аутсайдер може в одному періоді шокувати як глядачів, так і букмекерів. За це багато і люблять ставки на хокей, в той час як інших такий фактор відштовхує.

Очевидний мінус — це скромні ліміти. Хокей займає не найвище становище у букмекерів, тому частенько можна зустріти істотні обмеження. Виняток — лінія NHL, Але такими подіями спортивний світ нас радує не так часто.

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