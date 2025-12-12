Перемоги Едмонтона, Колорадо, Карліни та Тампи, поразка Піттсбурга в регулярці НХЛ
Нешвілл виграв у Сент-Луїса, Вегас в овертаймі дотиснув Філадельфію
22 хвилини тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Коламбус Блю Джекетс — Оттава Сенаторз — 3:6
Торонто Мейпл Ліфс — Сан-Хосе Шаркс — 2:3 ОТ
Вашингтон Кепіталз — Кароліна Гаррікейнз — 2:3 Б
Філадельфія Флаєрз — Вегас Голден Найтс — 2:3 ОТ
Піттсбург Пінгвінз — Монреаль Канадієнс — 2:4
Нью-Джерсі Девілз — Тампа-Бей Лайтнінг — 4:8
Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Дакс — 5:2
Вінніпег Джетс — Бостон Брюїнз — 3:6
Нешвілл Предаторз — Сент-Луїс Блюз — 7:2
Міннесота Вайлд — Даллас Старз — 5:2
Едмонтон Ойлерз — Детройт Ред Вінгз — 4:1
Колорадо Евеланш — Флорида Пантерз — 6:2
Ванкувер Кенакс — Баффало Сейбрз — 2:3