Перемоги Едмонтона, Вегаса над Сіетлом та Сан-Хосе, Колорадо здолав Монреаль
Тампа розбила Рейнджерс, Нью-Джерсі поступилося Філадельфії
35 хвилин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Рейнджерс – Тампа-Бей – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Колорадо – Монреаль – 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Сіетл – Едмонтон – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Нешвілл – Вінніпег – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Бостон – Детройт – 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, по булітах – 1:0)
Нью-Джерсі – Філадельфія – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Піттсбург – Торонто – 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
Міннесота – Баффало – 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, по булітах – 2:3)
Сент-Луїс – Юта – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Лос-Анджелес – Ванкувер – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Вегас – Сан-Хосе – 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)