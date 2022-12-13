НХЛ не зможе провести Кубок світу в лютому 2024 року
«Піттсбург» виграв шостий матч поспіль, «Едмонтон» поступився «Міннесоті»
«Рейнджерс» обіграли «Нью-Джерсі», «Анахайм» ніяк не відповів на три шайби «Оттави»
НХЛ. Регулярний чемпіонат
«Піттсбург» – «Даллас» 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
«Рейнджерс» – «Нью-Джерсі» 4:3 ОТ (1: 2, 2:1, 0:0, 1:0)
«Монреаль» – «Калгарі» 2:1 ПБ (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
«Оттава» – «Анахайм» 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
«Сент-Луїс» – «Нешвілл» 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
«Міннесота» – «Едмонтон» 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)