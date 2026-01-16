Піттсбург переміг Філадельфію, Айлендерс обіграв Едмонтон, Вегас в овертаймі здолав Торонто
Монреаль поступився Баффало, Ванкувер програв Коламбусу
18 хвилин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Коламбус Блю Джекетс – Ванкувер Кенакс — 4:1
Баффало Сейбрз – Монреаль Канадієнс — 5:3
Піттсбург Пінгвінз – Філадельфія Флаєрз — 6:3
Вашингтон Кепіталз – Сан-Хосе Шаркс — 2:3
Міннесота Вайлд – Вінніпег Джетс — 2:6
Бостон Брюїнс – Сіетл Кракен — 4:2
Чикаго Блекхокс – Калгарі Флеймз — 1:3
Юта Мамонт – Даллас Старз — 2:1
Едмонтон Ойлерз – Нью-Йорк Айлендерс — 0:1
Вегас Голден Найтс – Торонто Мейпл Ліфс — 6:5 ОТ