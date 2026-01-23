Піттсбург розгромив Едмонтон, Чикаго в серії булітів переміг Кароліну
Монреаль поступився Баффало, Вегас програв Бостону
близько 1 години тому
НХЛ. Регулярний чепіонат
Монреаль Канадієнс – Баффало Сейбрз — 2:4;
Кароліна Харрікейнз – Чикаго Блекгокс — 3:4 Б;
Бостон Брюїнз – Вегас Голден Найтс — 4:3;
Коламбус Блю Джекетс – Даллас Старз — 1:0;
Вінніпег Джетс – Флорида Пантерс — 1:2 Б;
Нешвілл Предаторз – Оттава Сенаторз — 5:3;
Едмонтон Ойлерз – Піттсбург Пінгвінз — 2:6;
Міннесота Вайлд – Детройт Ред Вінгз — 4:3 ОТ.