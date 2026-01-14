Піттсбург в серії булітів програв Тампі, Едмонтон в овертаймі поступився Нешвіллу
Сент-Луїс розбив Кароліну, Анагайм переміг Даллас
40 хвилин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Коламбус Блю Джекетс – Калгарі Флеймз — 5:3
Піттсбург Пінгвінз – Тампа-Бей Лайтнінг — 1:2 Б
Оттава Сенаторз – Ванкувер Кенакс — 2:1
Вашингтон Кепіталз – Монреаль Канадієнс — 3:2 ОТ
Сент-Луїс Блюз – Кароліна Гаррікейнз — 3:0
Бостон Брюїнс – Детройт Ред Вінгз — 3:0
Нешвілл Предаторз – Едмонтон Ойлерз — 4:3 ОТ
Вінніпег Джетс – Нью-Йорк Айлендерс — 5:4
Анагайм Дакс – Даллас Старз — 3:1
Юта Мамонт – Торонто Мейпл Ліфс — 6:1