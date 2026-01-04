Піттсбург виграв у Детройта, Колорадо переміг Кароліну, поразка Едмонтона
Айлендерс в овертаймі вирвало перемогу у Торонто, Тампа розбила Сан-Хосе
близько 1 години тому
НХЛ. Регулярний сезон
Детройт Ред Вінгз – Піттсбург Пінгвінз — 1:4
Нью-Джерсі Девілз – Юта Маммот — 4:1
Коламбус Блю Джекетс – Баффало Сейбрз — 5:1
Едмонтон Ойлерз – Філадельфія Флаєрз — 2:5
Сан-Хосе Шаркс – Тампа-Бей Лайтнінг — 3:7
Сент-Луїс Блюз – Монреаль Канадіенс — 2:0
Вашингтон Кепіталз – Чикаго Блекгокс — 2:3 Б
Нью-Йорк Айлендерс – Торонто Мейпл Ліфс — 4:3 ОТ
Кароліна Гаррікейнз – Колорадо Евеланш — 3:5
Оттава Сенаторз – Вінніпег Джетс — 4:2
Калгарі Флеймз – Нешвілл Предаторз — 3:4
Лос-Анджелес Кінгз – Міннесота Вайлд — 5:4 Б
Ванкувер Кенакс – Бостон Брюїнз — 2:3 ОТ