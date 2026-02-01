Піттсбурзі у гольовій перестрілці здолав Рейнджерс, Міннесота закинула Едмонтону, Колорадо розбив Детройт
Вегас поступився Сіетлу,Монреаль здолав Баффало, Кінгз в овертаймі виграв у Філадельфії
близько 3 годин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Філадельфія Флаєрз — Лос-Анджелес Кінгз — 2:3 (ОТ)
Детройт Ред Вінгз — Колорадо Евеланш — 0:5
Піттсбург Пінгвінз — Нью-Йорк Рейнджерс — 6:5
Флорида Пантерз — Вінніпег Джетс — 1:2
Калгарі Флеймз — Сан-Хосе Шаркс — 3:2
Вашингтон Кепіталз — Кароліна Гаррікейнз — 4:3 (ОТ)
Оттава Сенаторз — Нью-Джерсі Девілз — 4:1
Нью-Йорк Айлендерс — Нешвілл Предаторз — 3:4
Баффало Сейбрз — Монреаль Канадієнс — 2:4
Сент-Луїс Блюз — Коламбус Блю Джекетс — 3:5
Ванкувер Кенакс — Торонто Мейпл Ліфс — 2:3 (Б)
Юта Маммот — Даллас Старз — 2:3
Вегас Голден Найтс — Сіетл Кракен — 2:3
Едмонтон Ойлерз — Міннесота Вайлд — 3:7