Йому було 75 років. Причина смерті не повідомляється.

Хокейний клуб Сокіл повідомив про смерть колишнього наставника чоловічої збірної України з хокею Олександра Сеуканда .

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Водночас на сторінці «Хокейної Спільноти України» вказано, що Сеуканд помер 21 жовтня.

Він працював зі збірною України з 1999 до 2009 року, з перервою у 2007 році. До 2003-го він був старшим тренером команди, а після очолив збірну.

Сеуканд працював головним тренером Сокола з 1994 до 2011 року, з яким став 11-разовим чемпіоном України.

Також він очолював Компаньон-Нафтогаз, з яким виграв чемпіонат України у 2014-му, Дженералз, харківське Динамо та Маріуполь.

Офіційно. Участь росіян на юніорському ЧС – все