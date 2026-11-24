Помер колишній екснаставник збірної України з хокею Олександр Сеуканд
З київським Соколом він 11 разів вигравав чемпіонат країни
Хокейний клуб Сокіл повідомив про смерть колишнього наставника чоловічої збірної України з хокею Олександра Сеуканда.
Йому було 75 років. Причина смерті не повідомляється.
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Водночас на сторінці «Хокейної Спільноти України» вказано, що Сеуканд помер 21 жовтня.
Він працював зі збірною України з 1999 до 2009 року, з перервою у 2007 році. До 2003-го він був старшим тренером команди, а після очолив збірну.
Сеуканд працював головним тренером Сокола з 1994 до 2011 року, з яким став 11-разовим чемпіоном України.
Також він очолював Компаньон-Нафтогаз, з яким виграв чемпіонат України у 2014-му, Дженералз, харківське Динамо та Маріуполь.
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