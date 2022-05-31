«Нью-Йорк Рейнджерс» обіграли «Кароліну» і перевели серію в сьомий матч
«Рейнджерс» влаштували розгром «Кароліні» і вийшли у фінал Східної конференції Кубка Стенлі
«Харрікейнз» вперше в історії програли 7-й матч серії плей-офф НХЛ<br>
«Кароліна» – «Рейнджерс» / Фото - abc11.comКубок Стенлі. Півфінал Східної конференції. Сьомий матч
«Кароліна» – «Рейнджерс» 2:6 (0:2, 0:1, 2:3), рахунок в серії 3:4
0:1 Фокс (Копп, Лафреньер), 4
0:2 Крайдер (Фокс, Зібанежад), 9
0:3 Строум (Міллер, Панарін), 37
0:4 Крайдер (Зібанежад, Ватрано), 44
1:4 Трочок (Ахо, Деанджело), 49
1:5 Хітіл (Какко), 49
2:5 Домі (Котканіемі, Мартінук), 57
2:6 Копп (Гудроу, Зібанежад), 58
Воротарі: Раанта, Кочетков – Шестьоркін
«Кароліна» вперше в історії програла 7-й матч серії плей-офф НХЛ.
«Рейнджерс», в свою чергу, виграли сьомий матч в 11-й раз у своїй історії, поразок у команди 6.
У півфіналі Кубка Сенлі «Рейнджерс» зустрінуться з чинним володарем «Тампа-Бей Лайтнінг».
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