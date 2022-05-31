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«Рейнджерс» влаштували розгром «Кароліні» і вийшли у фінал Східної конференції Кубка Стенлі

«Харрікейнз» вперше в історії програли 7-й матч серії плей-офф НХЛ<br>
Хокей НХЛ
07:54
«Рейнджерс» влаштували розгром «Кароліні» і вийшли у фінал Східної конференції Кубка Стенлі
«Кароліна» – «Рейнджерс» / Фото - abc11.com
Кубок Стенлі. Півфінал Східної конференції. Сьомий матч

«Кароліна» – «Рейнджерс» 2:6 (0:2, 0:1, 2:3), рахунок в серії 3:4

0:1 Фокс (Копп, Лафреньер), 4

0:2 Крайдер (Фокс, Зібанежад), 9

0:3 Строум (Міллер, Панарін), 37

0:4 Крайдер (Зібанежад, Ватрано), 44

1:4 Трочок (Ахо, Деанджело), 49

1:5 Хітіл (Какко), 49

2:5 Домі (Котканіемі, Мартінук), 57

2:6 Копп (Гудроу, Зібанежад), 58

Воротарі: Раанта, Кочетков – Шестьоркін 

«Кароліна» вперше в історії програла 7-й матч серії плей-офф НХЛ. 

«Рейнджерс», в свою чергу, виграли сьомий матч в 11-й раз у своїй історії, поразок у команди 6. 

У півфіналі Кубка Сенлі «Рейнджерс» зустрінуться з чинним володарем «Тампа-Бей Лайтнінг».
Володимир Кириченко
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Теги

Нью-Йорк Рейнджерс Кароліна Харрікейнс Кубок Стенлі

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