«Рейнджерс» закинули «Тампі» 6 шайб на старті фіналу Сходу Кубка Стенлі
«Рейнджерс» вирвали перемогу у «Тампи» і подвоїли перевагу у фінальній серії Сходу
«Лайтнінг» програли 2 матчу поспіль в плей-офф Кубка Стенлі вперше з 2019 року
«Рейнджерс» – «Тампа-Бей» / Фото - rawcharge.comНХЛ. Кубок Стенлі. Фінал Східної конференції. другий матч
«Рейнджерс» – «Тампа-Бей» 3:2 (2:1, 0:0, 1:1), рахунок в серії 2:0
0:1 Кучеров (Сіреллі, Хедман), 3
1:1 Міллер (Крайдер, Ватрано), 7
2:1 18 Какко (Хітіл, Фокс), 18
3:1 Зібанежад (Крайдер, Фокс), 42
3:2 Пол (Кучер, Перрі), 58
Воротарі: Шестеркін – Ан. Василевський
Відзначимо, що до цього «Тампа» в останній раз програвала 2 поспіль кубкових матчу в серії з «Коламбусом» (0:4) в першому раунді плей-офф-2019. «Лайтнінг» є чинним володарем Кубка Стенлі.
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