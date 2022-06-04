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«Рейнджерс» вирвали перемогу у «Тампи» і подвоїли перевагу у фінальній серії Сходу

«Лайтнінг» програли 2 матчу поспіль в плей-офф Кубка Стенлі вперше з 2019 року
Хокей НХЛ
08:42
«Рейнджерс» вирвали перемогу у «Тампи» і подвоїли перевагу у фінальній серії Сходу
«Рейнджерс» – «Тампа-Бей» / Фото - rawcharge.com
НХЛ. Кубок Стенлі. Фінал Східної конференції. другий матч

«Рейнджерс» – «Тампа-Бей» 3:2 (2:1, 0:0, 1:1), рахунок в серії 2:0

0:1 Кучеров (Сіреллі, Хедман), 3

1:1 Міллер (Крайдер, Ватрано), 7

2:1 18 Какко (Хітіл, Фокс), 18

3:1 Зібанежад (Крайдер, Фокс), 42

3:2 Пол (Кучер, Перрі), 58

Воротарі: Шестеркін – Ан. Василевський 

Відзначимо, що до цього «Тампа» в останній раз програвала 2 поспіль кубкових матчу в серії з «Коламбусом» (0:4) в першому раунді плей-офф-2019.  «Лайтнінг» є чинним володарем Кубка Стенлі.

Володимир Кириченко
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Теги

Тампа-Бей Лайтнінг Нью-Йорк Рейнджерс Кубок Стенлі

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