«Рейнджерс» влаштували розгром «Кароліні» і вийшли у фінал Східної конференції Кубка Стенлі
«Рейнджерс» закинули «Тампі» 6 шайб на старті фіналу Сходу Кубка Стенлі
Чинні чемпіони програли перший матч серії
Фото: Getty Images
НХЛ Плей-офф. Фінал Східної конференції
«Рейнджерс» – «Тампа-Бей» 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) Рахунок у серії – 1:0
Шайби:
1:0 Крайдер (Ватрано, Зібанежад) 2
1:1 Стемкос (Сіреллі, Рутта) 8
2:1 Ватрано (Фокс) 28
2:2 Палат (Стемкос, Сіреллі) 29
3:2 Хітіл (Лафреньєр, Какко) 31
4:2 Хітіл (Лафреньєр, Міллер) 36
5:2 Панарін (Труба, Копп) 42
6:2 Зібанежад (Фокс, Панарін) 47
Воротарі: Шестеркін – Ан. Василевський.
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