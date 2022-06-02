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«Рейнджерс» закинули «Тампі» 6 шайб на старті фіналу Сходу Кубка Стенлі

Чинні чемпіони програли перший матч серії
Хокей НХЛ
07:40
«Рейнджерс» закинули «Тампі» 6 шайб на старті фіналу Сходу Кубка Стенлі
Фото: Getty Images

НХЛ Плей-офф. Фінал Східної конференції

«Рейнджерс» – «Тампа-Бей» 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) Рахунок у серії – 1:0

Шайби:

1:0 Крайдер (Ватрано, Зібанежад) 2

1:1 Стемкос (Сіреллі, Рутта) 8

2:1 Ватрано (Фокс) 28

2:2 Палат (Стемкос, Сіреллі) 29

3:2 Хітіл (Лафреньєр, Какко) 31

4:2 Хітіл (Лафреньєр, Міллер) 36

5:2 Панарін (Труба, Копп) 42

6:2 Зібанежад (Фокс, Панарін) 47

Воротарі: Шестеркін – Ан. Василевський.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бей Лайтнінг

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