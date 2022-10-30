«Вегас» обіграв «Анахайм», а «Кароліна» і «Айлендерс» на двох закинули вісім шайб
Родині голкіпера «Коламбуса» вболівальники бажають смерті
Тепер дружина воротаря боїться ходити з сином на ігри
Припиніть буллінг, досить тикати в нас пальцями. Досить сподіватися, що трапиться щось погане, або бажати комусь смерті.
Також дружина додала, що побоюється ходити на домашні ігри «Коламбуса», тому що загрози почали надходити на адресу її з Елвісом сина.
У поточному сезоні голкіпер провів три матчі, в яких відбив 86,3% кидків.
Легенда світового хокею просить, щоб руснявих хокеїстів виключили з НХЛ.
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