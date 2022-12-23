Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
Осине гніздо. Художній фільм
17:35
Гандбол. Бундесліга. Фленсбург-Хандевітт - Кіль

«Сан-Хосе» обіграв «Міннесоту», а «Ванкувер» у серії буллітів переграв «Сіетл»

«Калгарі» поступився «Лос-Анджелесу»
Хокей НХЛ
23 грудня 10:01
«Сан-Хосе» обіграв «Міннесоту», а «Ванкувер» у серії буллітів переграв «Сіетл»
За океаном відбувся черговий ігровий день в регулярному чемпіонаті НХЛ.

«Торонто» – «Філадельфія» 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)


«Піттсбург» – «Кароліна» 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)


«Оттава» – «Вашингтон» 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)


«Рейнджерс» – «Айлендерс» 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)


«Ванкувер» – «Сіетл» 6:5 ПБ (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 2:1)


«Лос-Анджелес»  «Калгарі» ОТ 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)


«Сан-Хосе» – «Міннесота» 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

«Бостон»  «Вінніпег» 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Денис Сєдашов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Торонто Мейпл Ліфс Калгарі Флеймс Піттсбург Пінгвінс Лос-Анджелес Кінгс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

У НХЛ хочуть збільшити кількість матчів у регулярному чемпіонаті
У НХЛ хочуть збільшити кількість матчів у регулярному чемпіонаті
Хокей НХЛ
17 грудня 15:19
НХЛ. «Арізона» і «Айлендерс» видали результативний матч, «Сент-Луїс» легко здолав «Калгарі»
НХЛ. «Арізона» і «Айлендерс» видали результативний матч, «Сент-Луїс» легко здолав «Калгарі»
Хокей НХЛ
17 грудня 08:37
«Вегас» обіграв «Детройт», «Оттава» здолала «Сан-Хосе», а «Тампа-Бей» дотиснула «Торонто»
«Вегас» обіграв «Детройт», «Оттава» здолала «Сан-Хосе», а «Тампа-Бей» дотиснула «Торонто»
Хокей НХЛ
04 грудня 11:40
Захисник «Піттсбурга» переніс вже не перший інсульт за кар'єру
Захисник «Піттсбурга» переніс вже не перший інсульт за кар'єру
Хокей НХЛ
01 грудня 13:35

Новини: Хокей

Жахливе видовище! Шайба потрапила в обличчя захиснику «Вашингтон»
Жахливе видовище! Шайба потрапила в обличчя захиснику «Вашингтон»
НХЛ
11:58
НХЛ. «Кароліна» і «Філадельфія» закинули 11 шайб на двох, «Айлендерс» розгромили «Флориду»
НХЛ. «Кароліна» і «Філадельфія» закинули 11 шайб на двох, «Айлендерс» розгромили «Флориду»
НХЛ
08:55
«Сан-Хосе» обіграв «Міннесоту», а «Ванкувер» у серії буллітів переграв «Сіетл»
«Сан-Хосе» обіграв «Міннесоту», а «Ванкувер» у серії буллітів переграв «Сіетл»
НХЛ
23 грудня 10:01
«Даллас» переграв «Тампу-Бей» у матчі з одинадцятьма шайбами, «Колорадо» в овертаймі дотиснув «Монреаль»
«Даллас» переграв «Тампу-Бей» у матчі з одинадцятьма шайбами, «Колорадо» в овертаймі дотиснув «Монреаль»
НХЛ
22 грудня 08:33
Це геноцид. Легендарний Гашек розніс НХЛ, WTA і ATP за участь в турнірах росіян
Це геноцид. Легендарний Гашек розніс НХЛ, WTA і ATP за участь в турнірах росіян
НХЛ
21 грудня 21:58
«Колорадо» у серії буллітів обіграв «Айлендерс», а «Сент-Луїс» не зазнав проблем у матчі з «Ванкувером»
«Колорадо» у серії буллітів обіграв «Айлендерс», а «Сент-Луїс» не зазнав проблем у матчі з «Ванкувером»
НХЛ
20 грудня 11:43
XSPORT і XSPORT+ покажуть молодіжний чемпіонат світу-2023
Прев'ю XSPORT і XSPORT+ покажуть молодіжний чемпіонат світу-2023
Молодіжний чемпіонат світу
19 грудня 19:20
«Рейджерс» закинули 7 шайб в ворота «Чикаго», «Кароліна» вирвала перемогу у «Піттсбурга»
«Рейджерс» закинули 7 шайб в ворота «Чикаго», «Кароліна» вирвала перемогу у «Піттсбурга»
НХЛ
19 грудня 07:58
«Рейнджерс» та «Оттава» закинули по 6 шайб в ворота своїх суперників, «Тампа» влаштувала розгром «Монреалю»
«Рейнджерс» та «Оттава» закинули по 6 шайб в ворота своїх суперників, «Тампа» влаштувала розгром «Монреалю»
НХЛ
18 грудня 08:41
Всі новини

Популярні новини

«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
3
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 грудня 18:11
4
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Бокс Професійний бокс
18 грудня 04:25
1
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
1
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 09:22
Всі новини