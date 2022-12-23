«Даллас» переграв «Тампу-Бей» у матчі з одинадцятьма шайбами, «Колорадо» в овертаймі дотиснув «Монреаль»
«Сан-Хосе» обіграв «Міннесоту», а «Ванкувер» у серії буллітів переграв «Сіетл»
«Калгарі» поступився «Лос-Анджелесу»
«Торонто» – «Філадельфія» 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)
«Піттсбург» – «Кароліна» 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
«Оттава» – «Вашингтон» 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
«Рейнджерс» – «Айлендерс» 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
«Ванкувер» – «Сіетл» 6:5 ПБ (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 2:1)
«Лос-Анджелес» – «Калгарі» ОТ 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)
«Сан-Хосе» – «Міннесота» 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
«Бостон» – «Вінніпег» 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)