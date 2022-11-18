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«Сент-Луїс» в серії буллітів здолав «Вашингтон», «Детройт» закинув 7 шайб у ворота «Сан-Хосе»

«Бостон» розгромив «Філадельфію»
Хокей НХЛ
18 листопада 09:21
«Сент-Луїс» в серії буллітів здолав «Вашингтон», «Детройт» закинув 7 шайб у ворота «Сан-Хосе»
«Сан-Хосе» – «Детройт» / Фото - wingingitinmotown
НХЛ. Регулярний чемпіонат

«Бостон» – «Філадельфія» 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

«Кароліна» – «Колорадо» 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

«Коламбус» – «Монреаль» 6:4 (2:0, 0:2, 4:2)




«Флорида» – «Даллас» 4:6 (0:4, 3:1, 1:1)

«Тампа-Бей» – «Калгарі» 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

«Торонто» – «Нью-Джерсі» 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

«Міннесота» – «Піттсбург» 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)




«Нешвілл» – «Айлендерс» 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

«Сент-Луїс» – «Вашингтон» 5:4 (3:0, 1:2, 0:2, 0:0, по буллітам – 2:1)

«Вінніпег» – «Анахайм» 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

«Сіетл» – «Рейнджерс» 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

«Вегас» – «Арізона» 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

«Сан-Хосе» – «Детройт» 4:7 (2:1, 0:2, 2:4)


Володимир Кириченко
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Теги

Регулярний чемпіонат (НХЛ)

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