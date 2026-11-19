Сокіл обіграв Одещину в матчі з десятьма закинутими шайбами
У складі одеської команди дубль оформив Абдулаєв
Київський Сокіл обіграв Одещину в поєдинку регулярного чемпіонату України з хокею. Команди закинули десять шайб на двох.
Одесити відкрили рахунок зусиллями Дуюна, проте ще до першої перерви Сокіл закинув тричі поспіль — відзначилися Мазур, Захаров та Олійник.
У другому періоді кияни розвинули успіх до чотирьох шайб переваги завдяки голам Тіщенка та Ратушног . Наприкінці двадцятихвилинки Одещина зуміла скоротити відставання – спочатку відзначився Пойманов, а за дев'ять секунд до сирени шайбу закинув Абдуллаєв.
На початку третього періоду Абдуллаєв оформив дубль, реалізувавши більшість. Однак на 56-й хвилині Бородай закинув шосту шайбу Сокола і встановив остаточний рахунок матчу — 6:4.
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Чемпіонат України з хокею
Одещина — Сокіл 4:6 (1:3, 2:2, 1:1)
Шайби: 1:0 - Дуюн (Дворник, Архипенко), 06:28, 1:1 - Мазур (Чердак, Олійник), 08:15, 1:2 - Захаров (Ратушний, Бородай), 10:30, 1:3 - Олійник (Чердак, Мазур), 10:49, 1:4 - Тіщенко (Чердак, Полоницький), 21:59, 1:5 - Ратушний (Мазур, Олійник), 30:04, 2:5 - Пойманов (Мосюк, Ревука), 36:32, 3:5 - Абдуллаєв (Ревука, Пойманов), 39:51, 4:5 - Абдуллаєв (Крикля, Мосюк, більш.), 47:15, 4:6 - Бородай (Захаров, Янішевський), 55:06
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