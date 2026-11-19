Денис Сєдашов

Київський Сокіл обіграв Одещину в поєдинку регулярного чемпіонату України з хокею. Команди закинули десять шайб на двох.

Одесити відкрили рахунок зусиллями Дуюна, проте ще до першої перерви Сокіл закинув тричі поспіль — відзначилися Мазур, Захаров та Олійник.

У другому періоді кияни розвинули успіх до чотирьох шайб переваги завдяки голам Тіщенка та Ратушног . Наприкінці двадцятихвилинки Одещина зуміла скоротити відставання – спочатку відзначився Пойманов, а за дев'ять секунд до сирени шайбу закинув Абдуллаєв.

На початку третього періоду Абдуллаєв оформив дубль, реалізувавши більшість. Однак на 56-й хвилині Бородай закинув шосту шайбу Сокола і встановив остаточний рахунок матчу — 6:4.