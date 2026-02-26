Олег Гончар

У Вінниці відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Сокіл упевнено переграв Шторм з рахунком 9:2.

Гості вирішили долю зустрічі ще в першому періоді, відкривши рахунок зусиллями Олійника та реалізувавши більшість завдяки Тимченку — 2:0. У другій двадцятихвилинці Сокіл додав ще чотири шайби, фактично знявши питання щодо переможця. У третьому періоді кияни продовжили результативну гру та довели рахунок до розгромного.

Дублями у складі переможців відзначилися Бородай та Д. Жеребко, активними були також Олійник, Тимченко, Янішевський і Мазур. Шторм відповів голами Римаря та Делія, однак скоротити відставання господарям не вдалося.

Шторм — Сокіл – 2:9 (0:2, 1:4, 1:3)

Шайби:

0:1 - Олійник (Чердак, Янішевський), 05:34

0:2 - Тимченко (Захаров, Ратушний, більш.), 09:18

0:3 - Чердак (Мазур, Олійник), 23:24

1:3 - Римар (Мосюк, Ревука, більш.), 35:49

1:4 - Тищенко (Крикля, Д. Жеребко), 36:14

1:5 - Янішевський (Захаров, Тимченко), 37:12

1:6 - Бородай (Захаров), 39:19

1:7 - Мазур (Горлушко, Олійник), 43:32

1:8 - Д. Жеребко (Тищенко), 53:03

2:8 - Делій (Гончаренко), 56:40

2:9 - Бородай (Тимченко, Горлушко), 58:54