Олег Гончар

У серпні 2024 року адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливість депортації російських хокеїстів НХЛ, зокрема Олександра Овєчкіна, повідомив портал Wall Street Journal.

Депортацію розглядали в якості тиску на Росію під час переговорів щодо обміну ув’язненими.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван обмірковував цей крок, але відмовився від нього через ризик загострення ситуації.

Журналісти повідомили, що Салліван в той час зазнав критики від Fox News через попередній обмін торговця зброєю на зірку WNBA Бріттні Грайнер. Тому він шукав інші варіанти, що не передбачали б обміну на вбивць.

Депортація хокеїстів могла б не дозволити Овєчкіну наздогнати рекорд Вейна Гретцкі за кількістю голів у НХЛ.

У результаті переговорів 1 серпня 2024 року Росія звільнила 16 політв’язнів, включно з журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем і ексморпіхом Полом Віланом. Натомість РФ отримала кілера Вадима Красікова та шпигунів Артема й Анну Дульцевих.

Нагадаємо, Овечкін досі не прибрав із соцмереж фото з Путіним.