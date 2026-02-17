У місті Потакет, штат Род-Айленд, сталася стрілянина під час хокейного матчу дитячих команд. За інформацією місцевої влади, загинули троє людей, серед них і сам стрілець.

За попередніми даними, 56-річний Роберт Дорган відкрив вогонь по своїй колишній дружині, дітях та знайомому родини, які перебували на трибунах як глядачі. Жінка загинула на місці, одна дитина померла у лікарні. Після інциденту нападник вчинив самогубство. Ще троє осіб отримали поранення та перебувають у критичному стані.

Очевидці повідомили, що після перших пострілів гравці дитячих команд сховалися у роздягальні та забарикадували двері. Один із глядачів намагався зупинити нападника, однак у нього була ще одна зброя. До розслідування долучилося бостонське відділення ФБР. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.