Тампа, Едмонтон та Нью-Джерсі обіграли Флориду, Кароліну та Вашингтон
Бостон виграв у Монеаля, Вегас здолав Сент-Луїс
41 хвилину тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Флорида Пантерз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 1:3
Миннесота Уайлд — Анахайм Дакс — 2:0
Оттава Сенаторз — Лос-Анджелес Кингз — 0:1
Чикаго Блэкхоукс 3:2 — Торонто Мэйпл Лифс — 3:2
Каролина Харрикейнз — Эдмонтон Ойлерз — 3:4 ОТ
Монреаль Канадиенс — Бостон Брюинз — 2:3
Вашингтон Кэпиталз — Нью-Джерси Дэвилз — 2:3 Б
Детройт Ред Уингз — Баффало Сэйбрз — 4:5 ОТ
Коламбус Блю Джекетс — Нью-Йорк Рейнджерс — 1:2 Б
Сент-Луис Блюз — Вегас Голден Найтс — 1:4
Даллас Старз — Филадельфия Флайерз — 5:1
Сиэтл Кракен — Сан-Хосе Шаркс — 4:1
Калгари Флэймз — Виннипег Джетс — 3:4 Б