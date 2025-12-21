Тампа обіграла Кароліну, Монреаль розгромив Піттсбург, поразка Вегаса
Сан-Хосе поступився Сіетлу, Баффало в серії булітів переміг Айлендерс
близько 2 годин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Нью-Йорк Рейнджерс — Філадельфія Флаєрз — 5:4 Б
Вашингтон Кепіталз — Детройт Ред Вінгз — 2:5
Міннесота Вайлд — Едмонтон Ойлерз — 5:2
Оттава Сенаторз — Чикаго Блекгокс — 6:4
Баффало Сейбрз — Нью-Йорк Айлендерс — 3:2 Б
Флорида Пантерз — Сент-Луїс Блюз — 2:6
Нешвілл Предаторз — Торонто Мейпл Ліфс — 5:3
Монреаль Канадієнс — Піттсбург Пінгвінз — 4:0
Бостон Брюїнз — Ванкувер Кенакс — 4:5 Б
Тампа-Бей Лайтнінг — Кароліна Гаррікейнз — 6:4
Калгарі Флеймз — Вегас Голден Найтс — 6:3
Анахайм Дакс — Коламбус Блю Джекетс — 4:3
Сан-Хосе Шаркс — Сіетл Кракен — 2:4
Поділитись