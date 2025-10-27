Тампа обіграла Вегас, Калгарі розгромило Рейнджерс, Едмонтон програв Ванкуверу
Девілз здолали Колорадо, поразки Міннесоти та Нешвілла
близько 1 години тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Нью-Джерсі Девілз — Колорадо Евеланш — 4:3 ОТ
Тампа-Бей Лайтнінг — Вегас Голден Найтс — 2:1 ОТ
Міннесота Уайлд — Сан-Хосе Шаркс — 5:6 ОТ
Вінніпег Джетс — Юта Мамонт — 2:3
Нешвілл Предаторз — Даллас Старз — 2:3
Чикаго Блекхоукс — Лос-Анджелес Кінгз — 1:3
Калгарі Флеймз — Нью-Йорк Рейнджерс — 5:1
Ванкувер Кенакс — Едмонтон Ойлерз — 4:3 ОТ