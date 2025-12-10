Тампа розбила Монреаль, Піттсбург в серії булітів поступився Анахайму, поразка Едмонтона
Колорадо в серії булітів поступилося Нешвіллу, Нью-Джерсі обіграв Оттаву
близько 1 години тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Монреаль Канадієнс – Тампа-Бей Лайтнінг — 1:6
Оттава Сенаторз – Нью-Джерсі Девілз — 3:4
Нью-Йорк Айлендерс – Вегас Голден Найтс — 5:4 Б
Філадельфія Флайєрз – Сан-Хосе Шаркс — 4:1
Піттсбург Пінгвінз – Анахайм Дакс — 3:4 Б
Кароліна Геррікейнз – Коламбус Блю-Джекетс — 4:1
Сент-Луїс Блюз – Бостон Брюїнз — 2:5
Вінніпег Джетс – Даллас Старз — 3:4
Едмонтон Ойлерз – Баффало Сейбрз — 3:4 ОТ
Нешвілл Предаторз – Колорадо Евеланш — 4:3 Б