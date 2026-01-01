Тампа в овертаймі обіграла Анахайм, Сент-Луїс розгромно програв Колорадо
Едмонтон поступився Бостону, Калгарі розгромив Філадельфію
26 хвилин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Вашингтон Кепіталз — Нью-Йорк Рейнджерс — 6:3
Вегас Голден Найтс — Нешвілл Предаторз — 2:4
Сан-Хосе Шаркс — Міннесота Вайлд — 4:3 Б
Анахайм Дакс — Тампа-Бей Лайтнінг — 3:4 ОТ
Детройт Ред Вінгз — Вінніпег Джетс — 2:1
Коламбус Блю Джекетс — Нью-Джерсі Девілз — 2:3
Даллас Старз — Баффало Сейбрз — 1:4
Колорадо Евеланш — Сент-Луїс Блюз — 6:1
Едмонтон Ойлерз — Бостон Брюїнз — 2:6
Калгарі Флеймз — Філадельфія Флаєрз — 5:1