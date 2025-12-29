Тампа в серії булітів здолала Монреаль, Піттсбург розгромив Чикаго
Детойт в овертаймі здолав Торонто, Сіетл не залишив шансів Філадельфії
близько 1 години тому
НХЛ. Регулярний сезон
Коламбус Блю Джекетс — Нью-Йорк Айлендерс — 4:2
Шайби:
1:0 Марченко (Марчмент, Матейчук), 08:09
1:1 Шабанов (Пажо, Дюклер), 17:16
1:2 Хорват (Пулок), 33:24
2:2 Проворов (Матейчук, Монахан), 55:27
3:2 Марченко (Фантіллі, Сіверсон), 56:41
4:2 Сіллінджер (Монахан), 58:54
Тампа-Бей Лайтнінг — Монреаль Канадієнс — 5:4 Б
Шайби:
1:0 Кучеров (Гонсалвеш), 22:28
2:0 Кучеров (Пойнт, Гонсалвеш), 32:11
3:0 Пол (Бьоркстранн, Грошев), 34:49
3:1 Демидов (Слафковскі, Добсон), 41:06
4:1 Гольмберг (Бьоркстранн, Д’Астус), 41:40
4:2 Слафковскі (Капанен), 49:16
4:3 Добсон (Кофілд, Метісон), 52:17
4:4 Слафковскі (Демидов, Гатсон), 59:56
Переможний буліт — Пойнт
Чикаго Блекгокс — Піттсбург Пінгвінз — 3:7
Шайби:
0:1 Манта (Сент-Івені, Ши), 01:38
0:2 Раст (Кросбі, Летанг), 07:19
0:3 Брезо (Манта, Новак), 08:20
0:4 Раст (Ши, Лізотт), 12:03
1:4 Фоліньо (Дак, Лафферті), 30:50
1:5 Брезо (Кіндел, Койвунен), 32:20
1:6 Брезо (Д’юар, Ши), 33:17
2:6 Кайзер (Грін, Мерфі), 33:30
2:7 Аччарі (Сент-Івені, Лізотт), 38:48
3:7 Бертуцці (Дікінсон), 59:59
Детройт Ред Вінгз — Торонто Мейпл Ліфс — 3:2 ОТ
Шайби:
0:1 Найз (Метьюс, Таварес), 24:25
1:1 Зайдер (Реймонд), 39:01
1:2 Робертсон (Таварес), 44:53
2:2 Еплтон (Расмуссен, Юханссон), 45:16
3:2 Едвінссон, 61:46
Сіетл Кракен — Філадельфія Флаєрз — 4:1
Шайби:
1:0 Еберле (Какко, Бенірс), 23:48
2:0 Стівенсон (Толванен), 45:49
3:0 Толванен (Стівенсон), 57:31
3:1 Грундстрем (Аболс, Гребенкін), 58:03
4:1 Толванен, 58:24