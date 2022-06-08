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Мотоперегони. FIM Endurance World Championship. Етап 1. Ле-Ман (Франція)

«Тампа» влаштувала розгром «Рейнджерс» і зрівняла рахунок у фінальній серії Сходу

«Лайтнінг» знаходяться в двох перемогах від чемпіонського протистояння Кубка Стенлі<br>
Хокей НХЛ
07:21
«Тампа» влаштувала розгром «Рейнджерс» і зрівняла рахунок у фінальній серії Сходу
«Тампа-Бей» – «Рейнджерс» / Фото - ftw.usatoday.com
Кубок Стенлі. Фінал Східної конференції

«Тампа-Бей» – «Рейнджерс» 4:1 (1:0, 1:0, 2:1), рахунок в серії 2:2

1:0 Марун (Бельмар, Богосян), 3

2:0 Кучеров (Рутта, палат), 34

3:0 Стемкос (Рутта, палат), 45

3:1 Панарін (Крайдер, Ватрано), 57

4:1 палат (), 60

воротарі: Ан. Василевський – Шестеркін 

Нагадаємо, «Лайтнінг» є чинним володарем Кубка Стенлі.

Володимир Кириченко
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Теги

Тампа-Бей Лайтнінг Нью-Йорк Рейнджерс Кубок Стенлі

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