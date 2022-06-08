«Тампа» з камбеком виграла перший матч Фіналу Сходу у «Рейнджерс»
«Тампа» влаштувала розгром «Рейнджерс» і зрівняла рахунок у фінальній серії Сходу
«Лайтнінг» знаходяться в двох перемогах від чемпіонського протистояння Кубка Стенлі<br>
«Тампа-Бей» – «Рейнджерс» / Фото - ftw.usatoday.comКубок Стенлі. Фінал Східної конференції
«Тампа-Бей» – «Рейнджерс» 4:1 (1:0, 1:0, 2:1), рахунок в серії 2:2
1:0 Марун (Бельмар, Богосян), 3
2:0 Кучеров (Рутта, палат), 34
3:0 Стемкос (Рутта, палат), 45
3:1 Панарін (Крайдер, Ватрано), 57
4:1 палат (), 60
воротарі: Ан. Василевський – Шестеркін
Нагадаємо, «Лайтнінг» є чинним володарем Кубка Стенлі.
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