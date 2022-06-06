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«Тампа» з камбеком виграла перший матч Фіналу Сходу у «Рейнджерс»

Та діючий володар Кубка Стенлі все ще поступається у серії
Хокей НХЛ
08:27
«Тампа» з камбеком виграла перший матч Фіналу Сходу у «Рейнджерс»
Фото: «Тампа-Бей»

НХЛ. Плей-оф. Фінал Сходу

«Тампа-Бей» – «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Рахунок у серії – 1:2

Шайби:

0:1 Зібанеджад (Фокс, Панарін) 27:37 ГБ,

0:2 Крайдер (Зібанеджад, Панарін) 29:44 ГБ,

1:2 Кучеров (Хедман, Стемкос) 30:50 ГБ,

2:2 Стемкос (Перрі, Кучеров) 41:22 ГБ,

3:2 Палат (Кучеров, Хедман) 59:18

Воротарі: Василевський – Шестеркін

Олег Шумейко-молодший
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(Голосів: 1)

Теги

Тампа-Бей Лайтнінг Нью-Йорк Рейнджерс

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