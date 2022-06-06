«Рейнджерс» вирвали перемогу у «Тампи» і подвоїли перевагу у фінальній серії Сходу
«Тампа» з камбеком виграла перший матч Фіналу Сходу у «Рейнджерс»
Та діючий володар Кубка Стенлі все ще поступається у серії
Фото: «Тампа-Бей»
НХЛ. Плей-оф. Фінал Сходу
«Тампа-Бей» – «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Рахунок у серії – 1:2
Шайби:
0:1 Зібанеджад (Фокс, Панарін) 27:37 ГБ,
0:2 Крайдер (Зібанеджад, Панарін) 29:44 ГБ,
1:2 Кучеров (Хедман, Стемкос) 30:50 ГБ,
2:2 Стемкос (Перрі, Кучеров) 41:22 ГБ,
3:2 Палат (Кучеров, Хедман) 59:18
Воротарі: Василевський – Шестеркін
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